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    Otomatik Araç Yıkama Makineleri İçin Start Sistemleri | Kärcher

    Start Sistemleri

    Start sistemlerimize genel bir bakış

    Kärcher araçtan inmeden yıkama sistemiyle herkes kazanıyor

    Müşterileriniz için daha fazla konfor, sizin için de daha fazla kazanç demektir. Bu çalıştırma sistemi; Klean!Fit, Klean!Star ve Klean!Star iQ otomatik araç yıkama makineleri için mükemmel bir çözümdür.

    Startsysteme Ablauf

    Süreç nasıl işliyor

    • Müşteriniz, kasada (POS) verilen PIN kodunu veya barkodu aldıktan sonra, CR 214 drive-in ya da CR 214 BC drive-in çalıştırma terminalinden seçtiği yıkama programını başlatır.
    • Bunun için müşterinin PIN kodunu terminale el ile girmesi ya da barkodu okutması yeterlidir.
    • Araçtan inmeden yıkama (drive-in) özelliği sayesinde, müşteri yıkama boyunca aracından hiç inmez; araç yıkama alanına girdikten sonra süreç kendiliğinden başlar.
    • Müşteri isterse araçtan inip yıkama işlemini el ile de başlatabilir.
    • Yenilikçi sıra yönetimi fonksiyonu sayesinde, içerideki aracın yıkama işlemi devam ederken sıradaki diğer müşteri terminalden kendi yıkama işlemini şimdiden onaylatabilir.
    Drive-in System Sicherheit

    Güvenlik

    Müşterileriniz için kullanım kolaylığı ve kusursuz bir yıkama sonucunun yanı sıra, can ve mal güvenliği her şeyden önce gelir.

    • Araç doğru şekilde yerleştirildikten sonra, otomatik araç yıkama makinesinin kendiliğinden çalışacağını bildiren görsel ve sesli bir uyarı sinyali verilir ve hemen ardından yıkama işlemi başlar.
    • Müşteri, araç içinden kornaya basarak yıkama makinesini dilediği an durdurabilir.

    Kärcher araçtan inmeden yıkama sisteminin avantajları

    Daha fazla kazanç: Sıra yönetimi sistemi sayesinde daha çok araç yıkama kapasitesi

    Maksimum konfor: Müşteri yıkama boyunca aracından hiç inmeden oturabilir

    Üst düzey güvenlik: Yıkama öncesinde ve esnasında devreye giren özel emniyet sistemleri

    Tam esneklik: İster sadece araçtan inmeden yıkama özelliğini, ister sürücünün araçtan inip işlemi el ile başlattığı her iki seçeneği birden sunma kararı tamamen size ait