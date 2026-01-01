Otomatik Araç Yıkama Makineleri İçin Start Sistemleri | Kärcher

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Müşterileriniz için daha fazla konfor, sizin için de daha fazla kazanç demektir. Bu çalıştırma sistemi; Klean!Fit, Klean!Star ve Klean!Star iQ otomatik araç yıkama makineleri için mükemmel bir çözümdür.
Müşterileriniz için kullanım kolaylığı ve kusursuz bir yıkama sonucunun yanı sıra, can ve mal güvenliği her şeyden önce gelir.
Daha fazla kazanç: Sıra yönetimi sistemi sayesinde daha çok araç yıkama kapasitesi
Maksimum konfor: Müşteri yıkama boyunca aracından hiç inmeden oturabilir
Üst düzey güvenlik: Yıkama öncesinde ve esnasında devreye giren özel emniyet sistemleri
Tam esneklik: İster sadece araçtan inmeden yıkama özelliğini, ister sürücünün araçtan inip işlemi el ile başlattığı her iki seçeneği birden sunma kararı tamamen size ait