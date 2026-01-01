Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow handle and black spool, mounted on a metal bracket.

    Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m

    Sipariş numarası: 6.392-106.0

    Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.
    Teklif isteyin