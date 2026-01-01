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    Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with metal frame and yellow hose, mounted on a wall bracket.

    Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m

    Sipariş numarası: 6.392-076.0

    Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.
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