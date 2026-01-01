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    Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with black circular design and white mounting bracket, featuring the Kärcher logo on the side.

    Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m

    Sipariş numarası: 6.392-074.0

    20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikle kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.
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