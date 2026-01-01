Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.392-083.020 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir.
Uzunluk (m)
20
Sıcaklık (°C)
max. 150
Maksimum basınç (Bar)
200
Renk
Siyah
Ambalajlı ağırlık (kg)
13.2
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.