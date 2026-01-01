Pamuklu paspas | Kärcher

Basit pamuklu paspasın halkaları ve dış saçakları, sıvıların optimum emilimi için yüksek kaliteli pamuktan yapılmıştır.Düşük polyester içeriği yüksek iplik stabilitesi ve şekil koruma özelliğini garantiliyor.Paspasın iç kısmındaki bez halkaları kiri etkili ve kapsamlı bir şekilde temizlerken, iki sıralı dış püsküllü çevresel alanlardaki gevşek kaba kiri temizler. Bu paspas ayrıca endüstriyel temizlik, yüksek hacimli kir bulunan diğer alanlar ve engebeli zemin alanları için de mükemmeldir. Pamuklu paspas, cepli veya kapaklı tüm geleneksel menteşeli tutucularla uyumludur ve Kärcher'in çift kovalı veya tek kovalı trolley ve presli düz paspas sistemindeki uygulamalar için uygundur.