Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Pamuklu paspas | Kärcher

    Two white Kärcher mop pads with fringed edges and textured surfaces, placed side by side on a white background.

    Pamuklu paspas

    Sipariş numarası: 3.337-959.0

    Cepli ve kapaklı, ayrıca içte ilmikli ve dışta püsküllü.Kärcher'in kovalı ve presli düz paspas sisteminde kullanıma uygundur.
    Teklif isteyin