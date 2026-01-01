Pamuklu paspas | Kärcher

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Sipariş numarası: 3.337-959.0Cepli ve kapaklı, ayrıca içte ilmikli ve dışta püsküllü.Kärcher'in kovalı ve presli düz paspas sisteminde kullanıma uygundur.
Program
STANDART
Zemin yapısı
Pürüzsüz ve hafif yapılandırılmış
Kirlilik Seviyesi
Düşük - Orta
Tekstil Kullanım Alanı
Yeniden Kullanılabilir Tekstiller
Çalışma Genişliği (cm)
40
Malzeme
%50 Pamuk/%50 PET
Tekstil malzemesi
Pamuk karışımı
Üretim Tipi / Dokuma Türü
Dikişle tutturulmuş halkalara sahip PET dokuma taşıyıcı kumaş
Tekstil yapısı
İlmek katı
Yıkama sıcaklığı (°C)
90
Yıkama Tavsiyesi (°C)
60
Kurutma Sıcaklığı (°C)
60
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık / m² başına ağırlık (kg)
0.2
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
0.2
Boyutlar (U × G) (mm)
400 130
Paket boyutları (mm)
400 x 130 x 150
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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