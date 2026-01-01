Ped, Orta - sert, Yeşil, 356 mm, 5 Parça(lar) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.369-002.05 ped, orta-sert, yeşil. 356 mm. çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.
Renk
Yeşil
Çap (mm)
356
Sertlik derecesi
Orta - sert
Miktar / Adet (Parça(lar))
5
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.