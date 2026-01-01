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    Ped, Orta - sert, Yeşil, 356 mm, 5 Parça(lar) | Kärcher

    Round green scrubbing pad with a textured surface and a central hole, designed for cleaning applications.

    Ped, Orta - sert, Yeşil, 356 mm, 5 Parça(lar)

    Sipariş numarası: 6.369-002.0

    5 ped, orta-sert, yeşil. 356 mm. çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.
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