Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 356 mm, 5 Parça(lar) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.369-003.05 ped, orta-yumuşak, kırmızı, 356 mm çap. Tüm zeminlerin temizliği için. Örneğin D 65'e uygundur.
Renk
Kırmızı
Çap (mm)
356
Sertlik derecesi
Orta - yumuşak
Miktar / Adet (Parça(lar))
5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.