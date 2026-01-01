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    Ped, Sert, Siyah, 356 mm, 5 Parça(lar) | Kärcher

    Black circular scrubbing pad with textured surface, viewed from above on a white background.

    Ped, Sert, Siyah, 356 mm, 5 Parça(lar)

    Sipariş numarası: 6.369-001.0

    5 ped, sert, siyah, 356 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.
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