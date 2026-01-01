Elektrik jeneratörü PGG 6/1 Jeneratör | Kärcher

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Elektrik jeneratörü
Sipariş numarası: 1.042-208.0
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
230
Ses seviyesi (dB(A))
75
Derecelendirilmiş performans (kW)
5
Güç (kW)
5.5
Yakıt Tipi
Akaryakıt
Silindir hacmi (cm³)
390
Motor gücü (kW) (kW / hp)
8.5 / 11.6
Yakıt tüketimi (l/sa)
3.8
Depo / Hazne Kapasitesi (l)
25
% 50 çıkış gücünde çalışma süresi (sa)
10
% 100 çıkış gücünde çalışma süresi (sa)
6.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
92.4
Aksesuarsız ağırlık (kg)
84.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
743 x 713 x 670
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Uygulama alanları