Elektrik jeneratörü PGG 6/1 Jeneratör | Kärcher

Güçlü ve güvenilir bir 4 zamanlı benzinli motorla (EU STAGE V) çalıştırılan 5000 W'lık senkron jeneratör PGG 6/1, şantiyelerde, tarımda veya belediye alanlarında bağımsız bir güç beslemesini garanti eder. 25 litrelik depo ile 10 saate kadar (tam güçte 6,5 saate kadar) uzun uygulamalara izin verirken, sağlam bir çelik şasi, delinmeye karşı dayanıklı tekerlekler ve katlanabilir bir itme kolu, zorlu koşullarda da maksimum hareket kabiliyeti sağlar. Otomatik voltaj regülatörlü (AVR) 2 topraklı priz ve 1 mavi karavan prizi (her biri AC, 1 fazlı) sayesinde makine, farklı alet ve ekipmanların çalışması için yeterli bağlantı seçeneklerine sahiptir. Aşırı yük ve yağ eksikliği korumalı gelişmiş güvenlik teknolojisi, kullanıcı dostu makineyi hasara karşı güvenilir bir şekilde korur.

Olağanüstü kullanım kolaylığı Delinmeye karşı dayanıklı olan tekerlekler kalıcı yüksek hareketliliği garanti ekmektedir. Benzinli motorun rahat ve hızlı çalıştırılması için elektro çalıştırma işlevi. Üst düzey güvenilirlik ve güvenlik Büyük ölçüde sabit bir voltaj sağlayan otomatik voltaj regülatörü (AVR) ile. Çok güçlü 230 V senkron jeneratör güvenilir bir şekilde 5,5 kW sürekli güç sağlar. Tank dolumu başına minimum 6,5 saatlik uygulamalar için güçlü benzinli motor. Kärcher yüksek basınçlı temizleyicilerin çalışması Harici güç kaynağı olmayan alanlarda yüksek basınçlı temizleyicilerin kullanımı için. Seçilmiş, tek fazlı yüksek basınçlı temizleyiciler için uygundur.