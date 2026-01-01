Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Elektrik jeneratörü PGG 6/1 Jeneratör | Kärcher

    Kärcher portable generator with control panel, mounted on a metal frame with wheels for mobility.

    Elektrik jeneratörü

    PGG 6/1 Jeneratör

    Sipariş numarası: 1.042-208.0

    • Anahtar şalterli kullanışlı elektrikli çalıştırma işlevi
    Teklif isteyin