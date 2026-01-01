Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Plastik dirsek | Kärcher

    Black curved nozzle attachment for a Kärcher vacuum cleaner, shown against a white background.

    Plastik dirsek

    Sipariş numarası: 5.031-718.0

    Plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361'den NT 611 Eco modellerine kadar uygundur (NT Eco M ve NT Eco H hariç).
    Teklif isteyin