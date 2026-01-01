Plastik dirsek | Kärcher

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Sipariş numarası: 5.031-718.0Plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361'den NT 611 Eco modellerine kadar uygundur (NT Eco M ve NT Eco H hariç).
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Standart iç çap ( )
35
Malzeme
Plastik
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
245 x 70 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.