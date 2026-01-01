Polar filtre torbaları, 10 Parça(lar), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.904-335.03 katlı yırtılmaya dayanıklı yün filtre torbaları (M sınıfı toz), T 7/1 için standarttır. İçindekiler: x10.
Miktar (Parça(lar))
10
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
180 x 80 x 360
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.