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    Polar filtre torbaları, 10 Parça(lar), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with cardboard attachments, featuring printed instructions on the surface.

    Polar filtre torbaları, 10 Parça(lar), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Sipariş numarası: 6.904-305.0

    3 katlı yırtılmaya dayanıklı yün filtre torbaları (M sınıfı toz), CV 30/1 ve CV 38/1 için standarttır. İçindekiler: x10.