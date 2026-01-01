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    Polar filtre torbaları, 10 Parça(lar), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    Polar filtre torbaları, 10 Parça(lar), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Sipariş numarası: 6.904-315.0

    Yırtılmaya aşırı dayanıklı, 3 katlı yün torba, M sınıfı toz. Yün torbalar diğer torbalara kıyasla 2 veya 3 kat daha yüksek kapasiteye sahiptir. T 10/1 ve T 12/1 için standarttır.
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