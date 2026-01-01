Polar filtre torbaları, 10 Parça(lar), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.904-315.0Yırtılmaya aşırı dayanıklı, 3 katlı yün torba, M sınıfı toz. Yün torbalar diğer torbalara kıyasla 2 veya 3 kat daha yüksek kapasiteye sahiptir. T 10/1 ve T 12/1 için standarttır.
Miktar (Parça(lar))
10
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
365 x 240 x 85
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.