Polar filtre torbaları, 200 Parça(lar), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.904-321.0Yün filtre torbası, 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı, M sınıfı toz / büyük ölçekli tüketici ünitesi
Miktar (Parça(lar))
200
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
12.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
445 x 365 x 5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.