Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Polar filtre torbaları, 200 Parça(lar), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    Polar filtre torbaları, 200 Parça(lar), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Sipariş numarası: 6.904-321.0

    Yün filtre torbası, 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı, M sınıfı toz / büyük ölçekli tüketici ünitesi
    Teklif isteyin