Basınçlı yıkayıcı PRO HD 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Kompakt ve hafif olan ProHD 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi paket içerisinden çıkan omuz kayışı sayesinde taşınması kolay ve konforludur. Kompakt ve hafif olan ProHD 200 in aksesuarlarına taşıma tutamağı ve tekerlekler dahil değildir. ProHD 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, pirinç silindir kafası ve eksenel pistonlu pompaya sahiptir. Ayrıca bir otomatik basınç tahliye sistemi bulunmaktadır. Bu durum bileşenleri korur, hizmet ömrünü uzatır, tamir ve bakım masraflarını azaltır. Diğer kullanıcı dostu özellikleri : nozül bölümü ile pratik aksesuar depolaması, yüzey temizleyiciler için vida bağlantıları ve yüksek basınçlı hortumun sarılması çin lastik kayıştır.

EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Basit tasarım Tekerleklerin ve itme tutamağının olmaması yüksek düzeyde kompakt olma imkanı ve minimum ağırlık oluşmasını sağlar Teslimat kapsamında yer alan omuz kayışı uygun taşıma ve rahat yükleme imkanı sağlar Birinci sınıf hareketlilik Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar. Kompakt tasarım Üstün kalite Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır. Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası Pratik aksesuar depolama Yüzey temizleyici konumlandıran bağlantı Üç konumlu nozül ve kir söcücü nozül için aksesuar bölmesi Yüksek basınç hortumu için plastik kayış