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    Basınçlı yıkayıcı PRO HD 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner in grey with yellow accents, featuring a hose and nozzle attachment.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    PRO HD 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.520-980.0

    • Teslimata dahil olan omuz kayışı
    • Otomatik basınç tahliyesi
    • EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
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