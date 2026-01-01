Basınçlı yıkayıcı PRO HD 400 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Hafif ağırlıyla ProHD 400 yüksek basınçlı temizleme makinesinin gücünü mobil olarak kullanmaya olanak sağlamaktadır. Hem yatay ve hem de dikey konumda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Makinenin pratik ilave bir tutamağı vardır ve bu özelliği ile yükleme ve taşımayı kolay hale getirmektedir. ProHD 400'ün üzerindeki otomatik basınç salınım sistemi bileşenleri korur ve makinenin hizmet ömrünü uzatır . Bunun ayrıca bakım ve tamir giderleri üzerinde olumlu bir etkisi vardır . Pirinç silindir başı ile donatılmış 3 pistonlu eksenel pompası sayesinde çok güvenli şekilde çalışmaktadır. Akıllı aksesuar depolaması bir nozul bölümünden, yüzey temizleyiciler için vida bağlantılarından ve yüksek basınçlı hortumun takılması için bir lastik kayıştan oluşmaktadır. Ayrıca pratik teleskopik bir tutamağı vardır ve bu özelliği depolama ve nakliyeyi daha kolay hale getirip yerden tasarruf sağlamaktadır.

EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Birinci sınıf hareketlilik Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar. Kompakt tasarım Esneklik Dikey ve yatay çalışma imkanı Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir. Yatay çalıştırmada azami sabitlik Üstün kalite Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır. Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası Pratik aksesuar depolama Yüzey temizleyici konumlandıran bağlantı Yüksek basınç hortumu için plastik kayış Taşıma tutacında güç kablosunun pratik şekilde sarılması