Basınçlı yıkayıcı PRO HD 600 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.520-982.0
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
460
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
150 / 15
Maksimum basınç (Bar / MPa)
180 / 18
Motor gücü (kW) (kW)
2.5
Elektrik kablosu (m)
5
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
21.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
23.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
351 x 312 x 904
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri