Basınçlı yıkayıcı PRO HD 600 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

ProHD 600 yüksek basınçlı yıkama makinesi mükemmel hareket kabiliyeti, çok kompakt yapısı ve hafif oluşuyla etkileyicidir. Yüksek basınçlı temizleme makinelerinin güvenilir 3 pistonlu eksen pompası ve piliç silindir kafası bulunmaktadır. Kolay yükleme ve taşıma için ilave bir tutamak ile donatılmıştır. Hem dikey hem de yatay olarak çalıştırmak mümkündür ve azami kullanım esnekliği sağlanmaktadır. Nozul bölümü ile akıllı aksesuar depolaması, yüzey temizleyicileri için vida bağlantıları (M18x1.5) ve yüksek basınçlı hortumun bağlanması için bir lastik kayış ilave kolaylık sağlamaktadır. Yüksek basınçlı temizleyicinin otomatik basınç salınım sistemi bulunmaktadır. Bu durum yüksek basınçlı temizlik tabancasının daha kolay kullanılmasını sağlar, bileşenleri korur, hizmet ömrünü uzatır, tamir ve bakım masraflarını azaltır ve çalışmayı daha konforlu hale getirir. Teleskopik tutamak depolama ve taşıma zamanını azaltır . Makine depolama ve nakliye için az yer gerektirmesi ile de etkileyicidir.

EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Birinci sınıf hareketlilik Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar. Kompakt tasarım Esneklik Dikey ve yatay çalışma imkanı Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir. Yatay çalıştırmada azami sabitlik Üstün kalite Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır. Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası Pratik aksesuar depolama Yüzey temizleyici konumlandıran bağlantı Yüksek basınç hortumu için plastik kayış Taşıma tutacında güç kablosunun pratik şekilde sarılması