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    Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir | Kärcher

    Kärcher spray lance with a black grip and a long, slender metal nozzle, set against a white background.

    Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir

    Sipariş numarası: 4.760-661.0

    1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.
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