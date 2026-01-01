Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir | Kärcher

    Grey Kärcher spray lance with ergonomic handle, featuring a long metal nozzle, isolated on a white background.

    Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir

    Sipariş numarası: 4.112-021.0

    2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.
    Teklif isteyin