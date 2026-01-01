Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.112-007.0600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.
(Bar)
300
Uzunluk (mm)
600
Sıcaklık (°C)
max. 155
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Tutma kolu
döndürülebilir
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.8
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.