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    Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir | Kärcher

    Kärcher spray lance with a grey handle and nozzle, featuring a slightly curved metal shaft.

    Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir

    Sipariş numarası: 4.112-006.0

    850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.
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