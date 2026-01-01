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    Püskürtmeli temizleyici Puzzi 10/1 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with a long handle and transparent nozzle, featuring a grey body and yellow accents.

    Püskürtmeli temizleyici

    Puzzi 10/1 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.100-130.0

    Güçlü dizaynı ile halı kaplı yüzey ve döşemelerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı ve döşemeler kısa bir süre sonra hemen kullanılabilir.
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