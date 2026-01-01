Püskürtmeli temizleyici Puzzi 10/2 Adv | Kärcher

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Püskürtmeli temizleyici
Sipariş numarası: 1.193-120.0Ergonomik dizaynı sayesinde halı kaplı yüzey ve döşemelerin temizliğinde rahatça kullanılır. Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı ve döşemeler kısa bir süre sonra hemen kullanılabilir.
Maksimum saha performansı (m²/sa)
30 - 45
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Püskürtme düzeyi (l/dk)
2
Püskürtme basıncı (Bar)
2
Temiz / Kirli su tankı (l)
10 / 9
Türbin kapasitesi (W)
1250
Pompa gücü (W)
80
Motor Gücü (V)
220 - 240
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
11.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
16.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
705 x 320 x 435
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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