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    Püskürtmeli temizleyici Puzzi 10/2 Adv | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with transparent lid, grey body, yellow accents, and attached hose and wand.

    Püskürtmeli temizleyici

    Puzzi 10/2 Adv

    Sipariş numarası: 1.193-120.0

    Ergonomik dizaynı sayesinde halı kaplı yüzey ve döşemelerin temizliğinde rahatça kullanılır. Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı ve döşemeler kısa bir süre sonra hemen kullanılabilir.
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