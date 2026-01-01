Püskürtmeli temizleyici Puzzi 10/2 Adv | Kärcher

Zemine göre kendisini ayarlayan halı ve el aparatı kullanıcı aparatları hangi açıda tutarsa tutsun, halıdaki suyu en etkin ve maksimum şekilde emiş sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Günlük kullanım için mükemmeldir. Daha geniş alanların temizliğini sağlayan PW 30/1 için güç çıkışına sahiptir.

Üstün temizleme performansı Tekstil yüzeylerin mükemmel lif derinliğinde temizliği. Hızlı kuruma, mükemmel geri emiş performansı sayesinde yüzeylerin hızla tekrar kullanılabileceği anlamına gelir. Görünür öncesi ve sonrası etkisi ile mükemmel temizlik sonucu. Profesyonel kalite: son derece sağlam ve dayanıklı Uzun ömürlü, verimli pompa. Harika geri emiş performansına sahip güçlü türbin. Kapsamlı halı temizleme aksesuarları seti Optimum emiş açısı ve mükemmel kuruma sonuçları için esnek emiş kenarı. Entegre püskürtme/emme borusuna sahip 240 mm genişliğinde zemin başlığı. Ekstra kullanıcı konforu için ergonomik iki elle kavrama. PW güç fırçası için entegre bağlantı Güçlü fırça daha yüksek alan performansı sağlar. Halı liflerini düzelten dönen silindirik fırça. Halılarda ve tekstil zemin kaplamalarında derinlemesine temizlik. Çıkarılabilir, akıllı 2'si 1 arada kap Temiz su deposunu doldurmak için hızlı ve basit. Kirli suyu çıkarmak için uygun ve basit. İki büyük buton sayesinde kullanımı kolay Eğilmenize gerek yok: hız ve kullanım kolaylığı için açma/kapama ayak anahtarı. Hızlı 1 adımlı yöntem: tek işlemde kombine püskürtme ve vakumlama. 2 adımlı yöntem: Liflerin üzerine püskürtün ve emmesi için bırakın – ardından vakumlayın. Dahili köpük giderici dozajı Yıkanmış halılar ve tekstil zemin kaplamalarını durulamak için idealdir. Kirli su tankında aşırı köpürmeyi önler. Deterjan tabletleri için dahili saklama bölmesi Tablar her zaman elinizin altında ve nemden korunmuş durumda Taşıma esnasında dahi güvenli depolama. İhtiyaca göre dozajlama imkânı sağlar. Kablo askısı Güç kablosunun güvenli bir şekilde saklanması için. Pratiktir ve kabloları korur. Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir. Entegre aksesuar muhafaza Taşıma sapında zemin başlığı bulunan entegre emiş borusu tutucusu. Taşıması ve depolanması kolay ve rahat.