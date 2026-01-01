Puzzi 2/1 Bp | Kärcher

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Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Temiz / Kirli su tankı (l)
1.7 / 2.9
Hava debisi (l/s)
16
Vakum gücü (kPa)
16
Püskürtme düzeyi (ml/dk)
350
Püskürtme basıncı (MPa)
0.16 - 0.22
Türbin kapasitesi (W)
350
Pompa gücü (W)
4
Motor değerleri (W)
350
Ses seviyesi (dB(A))
72
Standart aksesuar ID ( )
30
Gereken akü sayısı (Parça(lar))
1
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
46 37
Çıkış gücü (A)
6
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
410 x 235 x 250
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Kılavuz