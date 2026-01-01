Püskürtmeli temizleyici Puzzi 30/4 E | Kärcher

Dayanıklı ve ekonomik

Güçlü paslanmaz çelik bir haznenin yanı sıra çarpma ve darbelere karşı koruma sağlayan bir tamponla donatılmış 5’i 1 arada çok amaçlı kullanım: tek bir makine ile sayısız temizlik uygulaması Yüksek verimlilik ve dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmış yapı tarzı ve koruyucu önlemler