Püskürtmeli temizleyici Puzzi 30/4 E | Kärcher

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Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Maksimum saha performansı (m²/sa)
60 - 75
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Püskürtme düzeyi (l/dk)
3
Püskürtme basıncı (Bar)
4
Temiz / Kirli su tankı (l)
30 / 15
Türbin kapasitesi (W)
1200
Pompa gücü (W)
70
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50
Kablo uzunluğu (m)
15
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
28
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
580 x 460 x 930
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz