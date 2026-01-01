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    Püskürtmeli temizleyici Puzzi 30/4 | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with grey and yellow design, featuring a handle, hose, and transparent nozzle.

    Püskürtmeli temizleyici

    Puzzi 30/4

    Sipariş numarası: 1.101-120.0

    Güçlü dizaynı ile halı kaplı yüzey ve döşemelerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı ve döşemeler kısa bir süre sonra hemen kullanılabilir.
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