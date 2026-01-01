Endüstriyel Halı ve Koltuk Temizleme Makineleri Puzzi 4/30 Classic | Kärcher

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Endüstriyel Halı ve Koltuk Temizleme Makineleri
Sipariş numarası: 1.100-279.0
Maksimum saha performansı (m²/sa)
10 - 16
Hava debisi (l/s)
31
Vakum gücü (mbar)
170
Püskürtme düzeyi (l/dk)
1 - 1
Temiz / Kirli su tankı (l)
4 / 30
Türbin kapasitesi (A)
1700
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220
Frekans (Hz)
50
Ses seviyesi (dB(A))
73
Kablo uzunluğu (m)
8
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
7.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
11
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
373 x 339 x 667
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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