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    Endüstriyel Halı ve Koltuk Temizleme Makineleri Puzzi 4/30 Classic | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a silver cylindrical body, hose, and various attachments displayed around it.

    Endüstriyel Halı ve Koltuk Temizleme Makineleri

    Puzzi 4/30 Classic

    Sipariş numarası: 1.100-279.0

    • 5’i 1 arada çok amaçlı kullanım: püskürtme, temizlik solüsyonunu vakumlama, ıslak vakumlu temizlik, kuru vakumlu temizlik, üfleme işlevi
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