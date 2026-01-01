Endüstriyel Halı ve Koltuk Temizleme Makineleri Puzzi 4/30 Classic | Kärcher

Bina içi ve araç kabinlerinin yanı sıra otel ve restoranların temizliği için ideal bir ürün olan Kärcher 5’i 1 arada Puzzi 4/30 Classic’in etkileyici bir çok yönlülüğe sahiptir. 4 litrelik temiz su tankı ve 30 litrelik haznesi bulunan püskürtmeli ekstraksiyon tipi temizleyici, halı ve döşeme temizliğinde çok etkilidir. Temizlik solüsyonu tekstil liflerine derinlemesine püskürtülür ve kir parçalarıyla vakum yoluyla toplanır. Bu işlem maksimum hijyen sağlamanın yanı sıra tekstil ürünler için çok hızlı bir kuruma süresi sağlar. Islak-kuru vakumlu temizleyici olarak kullanılabilen ve kullanışlı bir üfleme işlevine sahip olan Puzzi 4/30 Classic, araç kabinlerindeki ulaşılması zor yarıklarda bulunan kirleri çekmek veya kurutma işlemini hızlandırmak için ideal bir üründür. Dayanıklı, güçlü ve kompakt tasarımı, hafifliği ve bununla birlikte entegre aksesuar saklama bölmesi ve kolay taşıma için ergonomik tutma kolu gibi diğer kullanışlı özellikleriyle de kullanıcıların ilgisini çekmektedir.

Yenilikçi 5’i 1 arada çok amaçlı cihaz Halı ve döşeme temizliğinde liflerin içine işleyen püskürtmeli ekstraksiyon Katı ve sıvı kirlerin ıslak-kuru vakum yoluyla temizliğine uygun Halı ve döşeme temizliği için üfleme ve kurutma işlevi Dayanıklı ve ekonomik Güçlü paslanmaz çelik bir haznenin yanı sıra çarpma ve darbelere karşı koruma sağlayan bir tamponla donatılmış 5’i 1 arada çok amaçlı kullanım: tek bir makine ile sayısız temizlik uygulaması Yüksek verimlilik ve dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmış yapı tarzı ve koruyucu önlemler Taşıma koluna sahip çıkarılabilir temiz su tankı Maksimum dolum seviyesi göstergesi bulunan 4 litre kapasiteli tank Lavaboda bile hızlı ve kolay dolum sağlayan düz tasarım Başka bir yere rahat taşıma için ergonomik taşıma kolu Kullanışlı 2’si 1 arada hazne Paslanmaz çelikten mamul 30 litre kapasiteli büyük, dayanıklı atık haznesi Uygun ve basit atık haznesi boşaltma olanağı Kolay ve güvenli taşıma için entegre aksesuar saklama bölmesi Temizlik ve taşıma sırasında üst düzey kullanıcı güvenliği Tek elle merdivenlerden yukarı çıkarmanıza olanak sağlayan hafif tasarım Özellikle manevra kabiliyeti ve devrilmeye karşı dayanıklılık sağlayan sabit tekerlekler ve silindirler Yorulmadan daha uzun çalışma aralıklarını kolaylaştırır Motor koruyucu filtre Motoru kir parçacıklarından korur Köpüklerin motora nüfuz etmesini önler Püskürtmeli ekstraksiyon ve ıslak vakumlu temizlik için tasarlandı Sürdürülebilir, yıkanabilir filtre sepeti Üç katmanlı muflondan (SMS malzemesi) mamul filtre sepeti Yıkanabilir, dayanıklı ve bu nedenle sürdürülebilirlik özelliği yüksek malzeme İlave filtre torbası kullanmadan kuru vakumlu temizlik Ürün teslimatına dahil geniş bir aksesuar yelpazesi Döşeme aparatı, zemin aparatı ve püskürtmeli ekstraksiyonu için uzatmalı aparatı sahip Islak-kuru vakumlu temizlik için zemin aparatı (silecekli) ve yarık aparatına sahip Kuru vakumlu temizlik için filtre sepeti, zemin aparatı ve döşeme aparatına sahip İsteğe bağlı aksesuar: yırtılmaya karşı dayanıklı muflon filtre torbası Güçlü, yırtılmaya karşı dayanıklı muflon malzemeden mamul Optimum emiş gücü ve yüksek toz tutma kabiliyeti Tekstil yüzeylerin veya sert zeminlerin kuru vakumla temizlenmesi için ideal seçimdir