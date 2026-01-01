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    Püskürtmeli temizleyici Puzzi 8/1 | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner, grey and yellow, with a clear water tank, flexible hose, and hand nozzle, on a white background.

    Püskürtmeli temizleyici

    Puzzi 8/1

    Sipariş numarası: 1.100-240.0

    Döşeme ve tekstil yüzeylerinde leke çıkarma için güçlü temizlik uzmanı: Ergonomik ve kısa döşeme başlığına sahip Puzzi 8/1