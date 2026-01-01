Endüstriyel Halı ve Koltuk Temizleme Makineleri Puzzi 8/1 | Kärcher

Kärcher'in 90. yıl dönümü: Puzzi 8/1 Anniversary Edition siyah spreyli ekstraksiyon temizleyici, döşemeleri etkileyici bir şekilde temizler ve tekstil yüzeylerindeki lekeleri olağanüstü ve hijyenik temizlik sonuçları ve yüksek verimlilikle çıkarır. Kompakt spreyli ekstraksiyon makinesi, temizleme solüsyonunu tekstil liflerinin derinliklerine püskürtür ve ardından sökülmüş kirle birlikte geri vakumlar. Verimli geri emiş performansı, tekstil yüzeylerinin hızla kurumasını ve kısa sürede tekrar üzerine basılabilmesini sağlar. Bu, spreyli ekstraksiyon temizleyiciyi otel ve catering sektöründeki temizlik profesyonellerinin veya araç iç temizliğindeki yüksek talepleri için uygun hale getirir. Standart, ekstra kısa döşeme başlığı, dar alanlarda temizliği kolaylaştırır. Düşük ağırlığı ve ergonomik taşıma sapı sayesinde, sağlam spreyli ekstraksiyon temizleyici tek elle kolayca taşınabilir. Elle veya ayakla çalıştırılabilen büyük basmalı düğmeler de kullanıcı için rahatlığı artırır. Cihaz kapağı ve el başlığı, kirli suyun daha iyi görülebilmesi için şeffaftır. Yıldönümü versiyonunun teslimat kapsamına 16 adet RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol tableti de dahil edildi.

Üstün temizleme performansı Tekstil yüzeylerin mükemmel lif derinliğinde temizliği. Hızlı kuruma, mükemmel geri emiş performansı sayesinde yüzeylerin hızla tekrar kullanılabileceği anlamına gelir. Görünür öncesi ve sonrası etkisi ile mükemmel temizlik sonucu. Ergonomik tasarımlı ve ekstra kısa döşeme başlığı Kol ve basınç anahtarları tek parmakla çalıştırılabilir. Pratik topuz şekli, farklı tutma konumlarına izin verir. Kırmızı nozullu ağızlık verimli su tüketimi sağlar. Hafif ve kompakt, sağlam tasarım Zahmetsiz, çıkıntılar ve basamaklar üzerinde tek elle taşıma Uzun süre yorulmadan kullanım için tasarlanmıştır. Uzun servis ömrü, yüksek verimlilik sağlar. Çıkarılabilir, akıllı 2'si 1 arada kap Temiz su deposunu doldurmak için hızlı ve basit. Kirli suyu çıkarmak için uygun ve basit. Basit kullanım için hızlı başlangıç çizimi. İki büyük buton sayesinde kullanımı kolay Eğilmenize gerek yok: hız ve kullanım kolaylığı için açma/kapama ayak anahtarı. Hızlı 1 adımlı yöntem: tek işlemde kombine püskürtme ve vakumlama. 2 adımlı yöntem: Liflerin üzerine püskürtün ve emmesi için bırakın – ardından vakumlayın. Büyük arka tekerlekler ve esnek 360° direksiyon silindirleri Engebeli yüzeylerde bile kolay manevra. Temizlik sırasında özellikle manevra kabiliyeti yüksek ve esnektir. Katlanır kablo kancası Güç kablosunun güvenli bir şekilde saklanması için. Pratiktir ve kabloları korur. Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir. Geniş, açık, temiz su doldurma ağzı Kullanışlı, güvenli ve hızlı bir şekilde temiz su ile doldurulur. Görülebilen maksimum seviye göstergesi. Makineyi sürüklerken veya geri iterken damlama olmaz. Döşeme başlığı için entegre depolama Klips tasarımı sayesinde döşeme başlığı her zaman elinizin altındadır. Nakliye sırasında bile güvenli depolama.