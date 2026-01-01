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    Endüstriyel Halı ve Koltuk Temizleme Makineleri Puzzi 8/1 | Kärcher

    Kärcher professional carpet cleaner with hose attachment and detergent box.

    Endüstriyel Halı ve Koltuk Temizleme Makineleri

    Puzzi 8/1

    Sipariş numarası: 1.100-248.0

    Siyah renkli Puzzi 8/1 Anniversary Edition sprey ekstraksiyon makinesi, tekstil yüzeylerin temizliği için yüksek performanslı bir makinedir.Ergonomik ve kısa döşeme başlığı sayesinde döşeme temizliği ve leke çıkarma işlemleri için idealdir.
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