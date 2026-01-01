Püskürtmeli temizleyici Puzzi with floor nozzle 8/1 C *EU | Kärcher

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Püskürtmeli temizleyici
Sipariş numarası: 1.100-241.0240 mm'lik halı başlığı ve kısa döşeme başlığıyla birlikte standart olarak sunulan Puzzi 8/1 Adv sprey ekstraksiyon makinesi, özellikle hızlı ve derinlemesine döşeme ve halı kaplı alan temizliği için tasarlanmıştır.
Maksimum saha performansı (m²/sa)
12 - 18
Hava debisi (l/s)
71
Vakum gücü (mbar / kPa)
270 / 27
Püskürtme düzeyi (l/dk)
1
Püskürtme basıncı (Bar)
1
Temiz / Kirli su tankı (l)
8 / 7
Türbin kapasitesi (W)
1200
Pompa gücü (W)
40
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
8.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
14
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
524 x 332 x 442
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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