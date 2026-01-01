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    Püskürtmeli temizleyici Puzzi with floor nozzle 8/1 C *EU | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with a transparent water tank, long hose, and two cleaning attachments on a white background.

    Püskürtmeli temizleyici

    Puzzi with floor nozzle 8/1 C *EU

    Sipariş numarası: 1.100-241.0

    240 mm'lik halı başlığı ve kısa döşeme başlığıyla birlikte standart olarak sunulan Puzzi 8/1 Adv sprey ekstraksiyon makinesi, özellikle hızlı ve derinlemesine döşeme ve halı kaplı alan temizliği için tasarlanmıştır.
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