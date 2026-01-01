Püskürtmeli temizleyici Puzzi with floor nozzle 8/1 C *EU | Kärcher

Kärcher’in profesyonel Puzzi 8/1 Adv sprey ekstraksiyon makinesi, üstün geri emiş performansı sayesinde mükemmel ve hijyenik temizlik sonuçları sunar ve tekstil yüzeylerin kısa sürede yeniden kullanılabilir olmasını sağlar.Bu amaçla, makine temizlik solüsyonunu tekstil liflerinin derinliklerine püskürtür, ardından gevşeyen kirle birlikte tekrar vakumlar; bu da onu döşeme, halı ve diğer tekstil yüzeylerinin temizliği için mükemmel hale getirir. Sağlam ve kompakt tasarımı uzun ömürlü kullanım sağlayarak yüksek maliyet etkinliği sunar – bina temizlik hizmet sağlayıcıları, otel ve konaklama sektörü ya da araç içi temizlik için idealdir. Cihaz kapağı, döşeme başlığı ve zemin başlığı şeffaftır; bu da kirli suyun kolayca izlenebilmesini sağlar. Tutma sapında yer alan inceleme penceresi ise kontrol imkânlarını artırır. Puzzi 8/1 Adv’in hafif yapısı ve ergonomik taşıma sapı, cihazın tek elle taşınmasını mümkün kılar. Hem elle hem ayakla çalıştırılabilen büyük butonlar da kullanıcı konforunu artırır.

Üstün temizleme performansı Tekstil ve halı yüzeylerinin mükemmel lif derinliğiyle temizliği Hızlı kuruma, mükemmel geri emiş performansı sayesinde yüzeylerin hızla tekrar kullanılabileceği anlamına gelir. Görünür öncesi ve sonrası etkisi ile mükemmel temizlik sonucu. Ergonomik tasarımlı ve ekstra kısa döşeme başlığı Kol ve basınç anahtarları tek parmakla çalıştırılabilir. Pratik topuz şekli, farklı tutma konumlarına izin verir. Kırmızı nozullu ağızlık verimli su tüketimi sağlar. Kapsamlı halı temizleme aksesuarları seti Optimum emiş açısı ve mükemmel kuruma sonuçları için esnek emiş kenarı. Entegre püskürtme/emme borusuna sahip 240 mm genişliğinde zemin başlığı. Ekstra kullanıcı konforu için ergonomik iki elle kavrama. Hafif ve kompakt, sağlam tasarım Zahmetsiz, çıkıntılar ve basamaklar üzerinde tek elle taşıma Uzun süre yorulmadan kullanım için tasarlanmıştır. Uzun servis ömrü, yüksek verimlilik sağlar. Çıkarılabilir, akıllı 2'si 1 arada kap Temiz su deposunu doldurmak için hızlı ve basit. Kirli suyu çıkarmak için uygun ve basit. Basit kullanım için hızlı başlangıç çizimi. İki büyük buton sayesinde kullanımı kolay Eğilmenize gerek yok: hız ve kullanım kolaylığı için açma/kapama ayak anahtarı. Hızlı 1 adımlı yöntem: tek işlemde kombine püskürtme ve vakumlama. 2 adımlı yöntem: Liflerin üzerine püskürtün ve emmesi için bırakın – ardından vakumlayın. Büyük arka tekerlekler ve esnek 360° direksiyon silindirleri Engebeli yüzeylerde bile kolay manevra. Temizlik sırasında özellikle manevra kabiliyeti yüksek ve esnektir. Katlanır kablo kancası Güç kablosunun güvenli bir şekilde saklanması için. Pratiktir ve kabloları korur. Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir. Geniş, açık, temiz su doldurma ağzı Kullanışlı, güvenli ve hızlı bir şekilde temiz su ile doldurulur. Görülebilen maksimum seviye göstergesi. Makineyi sürüklerken veya geri iterken damlama olmaz. Koltuk başlığı ve halı başlığı için entegre depolama alanı Klips tasarımı sayesinde döşeme başlığı her zaman elinizin altındadır. Taşıma sapında zemin başlığı bulunan entegre emiş borusu tutucusu.