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    Püskürtmeli temizleyici PW 30/1 Fırçalı Halı Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with a long black handle and grey cleaning head, designed for professional use.

    Püskürtmeli temizleyici

    PW 30/1 Fırçalı Halı Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.913-102.0

    • Silindir Fırça
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