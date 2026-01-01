Püskürtmeli temizleyici PW 30/1 Fırçalı Halı Temizleme Makinesi | Kärcher

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Püskürtmeli temizleyici
Sipariş numarası: 1.913-102.0
Maksimum saha performansı (m²/sa)
40 - 55
Fırça motoru gücü (W)
60
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Kablo uzunluğu (m)
4
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
350 x 260 x 835
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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