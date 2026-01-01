Püskürtmeli temizleyici PW 30/1 Fırçalı Halı Temizleme Makinesi | Kärcher

Basit kullanım, etkileyici performans: Puzzi 10/2 için güçlü yıkama başlığı PW 30/1, ürün yelpazesinde etkileyicidir. Zemin başlığının yerine hızlı bir şekilde takılır, verimliliği artırarak daha da iyi ve daha hızlı temizlik sonuçları sağlar. Puzzi 10/2'nin alan performansı da yüzde 35'e kadar artırılabilir.

Döner fırça Halı temizleme işleminin yoğunlaştırılması ve halı liflerinin hizalanması için. Geliştirilmiş temizlik performansı Alan performansını %35’e kadar artırır. Şeffaf görüntüleme penceresi Yıkama başlığında, geri emişi sürekli izlemek için kontrol penceresi bulunmaktadır. Entegre yan fırça Zemin başlığı yerine hızlı ve kolay takılabilir. Rulo fırçanın dönüşü, PW 30/1 ile çalışmayı kolaylaştırır. Kolay başlatma için anahtarlı açma/kapama düğmesi.