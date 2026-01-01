Püskürtmeli temizleyici PW 30/1 | Kärcher

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Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Maksimum saha performansı (m²/sa)
70 - 110
Fırça motoru gücü (W)
60
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Kablo uzunluğu (m)
7
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
350 x 260 x 835
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Kılavuz