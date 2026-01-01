Püskürtmeli temizleyici PW 30/1 | Kärcher

PW 30/1 güç fırçası, yoğun derin temizlik sağlamak amacıyla Puzzi 30/4 için opsiyonel bir aksesuar olarak üretilmiştir. Bu fırça normal temizlik performansında %35' lik bir artış sağlar. Bu da püskürtme, fırçalama ve vakumlamanın tek bir geçişte yapılmasını sağlar. PW 30/1, Puzzi 30/4 ile kullanıldığında mükemmel temizlik sonuçları verir.

Döner fırça Halı temizleme işleminin yoğunlaştırılması ve halı liflerinin hizalanması için. Geliştirilmiş temizlik performansı Alan performansını %35’e kadar artırır. Şeffaf görüntüleme penceresi Yıkama başlığında, geri emişi sürekli izlemek için kontrol penceresi bulunmaktadır. Entegre yan fırça Zemin başlığı yerine hızlı ve kolay takılabilir. Döner fırça iyi sonuçlar veren hassas derin temizlik sağlar Kolay başlatma için anahtarlı açma/kapama düğmesi.