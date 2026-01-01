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    Püskürtmeli temizleyici PW 30/1 | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with a long black handle and grey cleaning head, designed for professional use.

    Püskürtmeli temizleyici

    PW 30/1

    Sipariş numarası: 1.913-103.0

    • Silindir Fırça
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