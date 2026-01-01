RM 69** 10l industrial cleaner | Kärcher

Zemin ve yüzey temizliği için çok yönlü bir seçim olan Kärcher FloorPro Endüstriyel Temizleyici RM 69, özellikle geleneksel endüstriyel zeminlerin bakım ve ara temizliği için etkileyicidir. Hem manuel temizlik hem de yıkayıcı kurutucularla temizlik için uygundur - ayrıca ekstra düşük köpüklü formülü makinenin tank hacminin verimli kullanılmasını sağlar. Lojistik merkezleri ve üretim ortamlarındaki yaygın yağ ve gres lekelerini etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve geride sadece hoş, taze bir koku bırakır. Ayrıca, hafif alkali, toksik olmayan ve kolayca ayrılabilen yağ temizleyici, dağıtıcı ESD zeminlerde, akıcı ve çimento şaplarda ve epoksi reçine ile kaplanmış yüzeylerde kullanım için idealdir. Metal işleme ve boya işleme şirketleri de silikonsuz formülasyondan faydalanır.