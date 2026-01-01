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    RM 69** 10l industrial cleaner | Kärcher

    Kärcher RM 69 Professional cleaning solution in a blue container with a label showing product details and an image of a warehouse.

    RM 69** 10l industrial cleaner

    Sipariş numarası: 6.296-049.0

    Güçlü temizleyici, inatçı yağları, gresi, isi ve madeni kirleri karolardan ve endüstriyel karolardan rahatlıkla çıkarır.