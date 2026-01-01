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    RM enjektörlü Kolay Köpük Seti | Kärcher

    Kärcher brass injector set with a clear hose and black nozzle attachment on a white background.

    RM enjektörlü Kolay Köpük Seti

    Sipariş numarası: 2.640-691.0

    Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5’lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.
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