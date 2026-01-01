Rotary cleaner head M63E | Kärcher

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Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Yüksek basınç bağlantısı
G3/8″
Sürüş / Tahrik
Elektrik
Meme adedi (Parça(lar))
1 4
Kapasite (l/sa)
3000
Hız (rpm)
19
Uzanma boyu (mm)
915
Motor Gücü (V)
24
Frekans (Hz)
50 - 60
Basınç (Bar)
max. 140
(mm)
65
Sıcaklık (°C)
max. 90
Ağırlık (kg)
4.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
7.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1256
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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