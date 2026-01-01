S 100/130 Multi-functional system vehicle | Kärcher

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Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 8.322-537.0Sağlam, güçlü, arazi aracı: Holder S serisi çok amaçlı çevre temizlik araçları en zorlu koşullarda yıl boyunca kullanım için tasarlanmıştır.
Sürüş / Tahrik
Dizel
Sürüş tahrik sistemi
Tüm tekerlekten çekiş (4x4)
Motor üreticisi
Deutz
Motor gücü (kW) (kW)
95
Silindir hacmi (cm³)
3621
Silindir
4
Egzoz emisyon standartı
STAGE V
Yakıt tankı (l)
84
Seyir hızı (km/sa)
- 40
Süpürme hızı (km/sa)
- 20
Dingil mesafesi (mm)
1827
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
5500
İzin verilen toplam ağırlık (opsiyonel) (kg)
6000
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3100
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
3921 x 1360 x 2233
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları