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    S 100/130 Multi-functional system vehicle | Kärcher

    Kärcher utility vehicle with enclosed cab and rear cargo bed, featuring large tyres and front attachments.

    S 100/130 Multi-functional system vehicle

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 8.322-537.0

    Sağlam, güçlü, arazi aracı: Holder S serisi çok amaçlı çevre temizlik araçları en zorlu koşullarda yıl boyunca kullanım için tasarlanmıştır.
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