S 100/130 Multi-functional system vehicle | Kärcher

S 100 (100 HP) ve S 130 (130 HP) Holder S serisi modeller, sektördeki en güçlü belden kırmalı ve 4X4 çok amaçlı çevre temizlik araçlarındandır. İhtiyaca göre uygun ekipmanlar ile; karla mücadele, yeşil alan bakımı, yol süpürme, yıkama ...vb araca hızlı bir şekilde çevrilebilir. 2700 kg kaldırma kuvvetine sahip standart ön ekipman kaldırma (CAT II) aparatı, mekanik PTO şaftı ve 120 lt/dak hidrolik gücü, zorlu işlerin kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlar. Ön kaldırma aparatının ayarlanabilirliği, ekipmanların ilgili çalışma durumlarına göre ayarlanabilmesine imkan verir. Araç ve bağlı ekipmanlar arasındaki titreşimler hidrolik aracılığıyla dengelenir ve azaltır. Bu aracın sürüş güvenliğini artırır, seyir esnasında aracı ile ekipmanları korur ve daha hızlı nakliye imkanı sağlar. Dört tekerden çekiş özelliği, sürekli tahrik ve zemin teması sağlar. Mekanik diferansiyel kilidi ağır şartlarda kullanım esnasında her iki aksa eşit güç aktarımı sağlar. Çift tahrikli sürüş tahrik sistemi, hidrostatik ve mekanik sürüş tahriki arasında en uygun ve güvenli kullanıma imkan sağlar. Hidrostatik tekerlek yükü dengeleme sistemi; yokuşlarda dönüşlerde, kaldırımlarda sürüşte ve yüksek ağırlık merkezine sahip büyük ataşmanların güvenli kullanımını sağlar. 2 kişilik kabin seçeneği bulunmaktadır.

Çok amaçlı ekipmanların kullanımı için uygun şasi Büyük ve güçlü ekipmanlar ile kullanım imkanı İki standart bağlantı alanı (ön/arka) ve mafsallı aletler için 3. bir bağlantı alanı. Hızlı ekipman değiştirme özelliği (tek kişi ile) Ergonomik ve konforlu kabin Optimum görüş sağlayan konforlu ve ergonımik kabin Üç farklı koltuk seçeneği: Tek kişilik koltuk, 2 kişilik koltuk veya ayarlanabilir koltuk. Kolay servis erişimi Ekipmanları sökmeden günlük bakım kolaylığı Hidrolik olarak açılabilen motor bölmesi kapağı Sağ ve sol tarafta açılabilir servis ve bakım kapakları