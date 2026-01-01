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    Klasik Cam Temizleme Seti | Kärcher

    Black Kärcher cleaning kit bag open, showing various cleaning tools like squeegees, cloths, and handles neatly arranged inside.

    Klasik Cam Temizleme Seti

    Sipariş numarası: 9.212-275.0

    • Pratik ve verimli cam temizliği için profesyonel temel ekipman
    • Teleskopik sap 2 × 125 cm, cam peluşu tutucusu 35 cm ve tekstilleri, cam çekçek kanalları 25, 35, 45 cm
    • 5 × çok amaçlı bez, 2 × cam kazıyıcı ve yedek bıçaklar, 1 × çalışma çantası