Klasik Cam Temizleme Seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 9.212-275.0
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık (kg)
4
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
5.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1460 x 130 x 245
Paket boyutları (mm)
1460 x 130 x 124
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları