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    Buharlı Temizlik Makinesi SG 4/2 Classic Buharlı Temizlik Makinesi | Kärcher

    Kärcher steam cleaner kit with accessories including brushes, nozzles, cloth, and instruction manual on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SG 4/2 Classic Buharlı Temizlik Makinesi

    Sipariş numarası: 1.092-301.0

    Çok kompakt ve kullanımı kolay: Kärcher'in benzersiz hepsi bir arada kutu tasarımına ve kimyasallar olmadan temizlik ve sanitasyon için VapoHydro işlevine sahip SG 4/2 Classic buharlı temizleyici.