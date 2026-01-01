Buharlı Temizlik Makinesi SG 4/2 Classic Buharlı Temizlik Makinesi | Kärcher

Eşsiz hepsi bir arada kutu tasarımı sayesinde, çok kompakt, sağlam ve dayanıklıdır, ayrıca kapsamlı bir donanıma sahiptir ve kullanımı çok kolaydır: SG 4/2 Classic buharlı temizleyici, mükemmel temizlik sonuçları, mükemmel bir fiyat/ performans oranı ve maksimum verimlilik. Sadece 7,5 kilogram ağırlığındaki hafif makine, sınıfının en kompakt profesyonel buharlı temizleyicisidir, sadece 3 dakikada kullanıma hazırdır ve 4 bar buhar basıncı ile kimyasal kullanmadan derinlemesine temizlik ve sanitasyon için fazlasıyla yeterli rezerv sunar. Tezgahlar, dağıtım ekipmanları, fayanslar, ocaklar, fırınlar ve çok daha fazlası, kirlilik seviyesinden bağımsız olarak en küçük aralıkta titizlikle temizlenir. Özellikle inatçı durumlarda, bağlanabilir VapoHydro işlevi sıcak suya yardımcı olur ve ağır kirleri ve yağları etkili bir şekilde giderir, su deposu istendiği zaman çıkarılabilir ve doldurulabilir. Buhar hortumu, el nozulu, nokta jet nozulu, Güç nozulu, yuvarlak fırça, düz fırça, buharlı sıyırıcı ve mikrofiber kapak gibi aksesuarların tümü doğrudan makinede saklanır - isteğe bağlı olarak bir zemin nozulu da mevcuttur.

Kompakt hepsi bir arada kutu tasarımı Uzun ömürlü, sağlam ve dolayısıyla çok ekonomik bir makine. Yer tasarrufu sağlayan, aksesuarların makinenin içinde rahatça saklanabilmesi. Düşük ağırlığı (7,5 kg) sayesinde tek elle kolayca taşınabilir. Basit işletim konsepti Buharlı temizleyiciyi açmak ve kapatmak için kullanışlı basınç anahtarı. LED'ler kullanıma hazır olma durumunu, su eksikliğini ve servis aralığını gösterir. VapoHydro fonksiyonu Buhar ve sıcak suyun güçlü temizleme kombinasyonu. Çözünmüş kir kolayca durulanarak uzaklaştırılır. Çok inatçı kirlerde temizleme gücünü artırır. Kapsamlı aksesuarlar Çeşitli yüzeyleri temizlemek için çok işlevli aksesuarlar. Yer tasarrufu sağlayan, aksesuarların makinenin içinde rahatça saklanabilmesi. Zemin nozulu, pencere nozulu ve tekstil nozulu opsiyonel olarak mevcuttur. Çıkarılabilir tatlı su deposu Tatlı su deposu istenildiği zaman doldurulabilir. Buhar veya VapoHydro fonksiyonu ile kesintisiz uzun temizlik uygulamaları. Herhangi bir zamanda hızlıca kullanıma hazırdır. Açıldıktan sonra 3 dakika içinde hazır. Hepsi bir arada kutu tasarımı sayesinde tüm aksesuarlara her an kolayca erişilebilir.