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    Buharlı Temizlik Makinesi SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with grey body, yellow accents, long handle, and brush attachment on white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi

    Sipariş numarası: 1.092-104.0

    Kompakt tasarımıyla yeni SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi 4 bar püskürtme basıncı ile oldukça güçlüdür. Kesintisiz buhar kontrolü ve VapoHydro fonksiyonu deterjansız temizlik deneyimi sunar. Ayrıca SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi bakterileri %99,99¹⁾ oranında öldürür, dezenfeksiyon sağlar!
    ¹⁾
    EN 16615 standardına uygun olarak; PVC zemin, cihaz: SG 4/4 (fırçalı yer başlığı, 30 cm/sn, maks. buhar basıncı, min. VapoHydro), test bakterisi: Enterococcus hirae ATCC 10541, test virüsü: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.