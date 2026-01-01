Buharlı Temizlik Makinesi SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi | Kärcher

SG 4/4; 4 bar buhar basıncı sayesinde mükemmel temizlik performansı ve sertifikalı dezenfeksiyon¹⁾ sunan, kompakt ve sağlam bir buharlı temizlik makinesidir. Kademesiz olarak ayarlanabilen buhar akış kontrolü ve buhar doygunluğunun hassas ayarına imkan tanıyan VapoHydro fonksiyonu, cihazın her türlü temizlik görevine mükemmel şekilde uyarlanmasını sağlar. Hızlı ısınan çift tanklı sistem sürekli olarak doldurulabilir, bu da uzun süre kesintisiz çalışma imkanı sunar. Cihazda dahili bir sıcaklık göstergesi bulunur, tamamen kimyasal katkı maddesi olmadan çalışır ve geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur. Kapsamlı ekipman paketi; (aşındırıcı ve hijyenik temizlik için) iki yer başlığı, entegre aksesuar bölmesi, entegre kablo kancası ve yer tasarrufu sağlayan depolama için bir boru tutucuyu içerir.

Sertifikalı ve yüksek etkili dezenfeksiyon EN 16615'e göre yüzey dezenfeksiyonu harici laboratuvar tarafından doğrulanmıştır. Zarflı virüslere karşı bakterisidal ve virüsidal etkinlik spektrumu PLUS. Test mikropları: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus. Kimyasallar olmadan dezenfeksiyon Sadece su ile temizlendiği için kaynak dostu ve kalıntı bırakmaz. Çoklu dirençli mikropların gelişimi önlendiği için maksimum güvenlik. Kimyasallar olmadan yüzey dostu temizlik. 2 tank sistemi Kazan ile tank ayrı olduğu için temiz su tankı sürekli olarak doldurulabilir. Toplam su miktarının sadece bir kısmı ısıtıldığı için, sürekli buhar düzeninin oluşması çok kısa bir zaman alır. Toplam 4 litreden fazla su hacmi ile SG 4/4 yeniden dolum yapılmasına gerek kalmadan uzun süre kullanılabilir. VapoHydro VapoHydro sayesinde, buhar seviyesi temizlik işlemine göre sonsuz kademeyle ayarlanabilir. Buhar basıncının yanı sıra doygunluk da tam buhardan sıcak suya kadar sonsuz kademeyle ayarlanabilir. Sıcak su jeti ile inatçı kirler hemen işin başında etkili bir şekilde çözünür. Aksesuar saklama bölmesi Tümleşik saklama bölmesi, çeşitli aksesuarların saklanabilmesine olanak sağlar. Özel küçük parçalar her zaman güvenli bir şekilde saklanır ve kaybolmaz. Borular bile makinenin arka tarafında saklanabilir.