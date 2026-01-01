Buharlı Temizlik Makinesi SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi | Kärcher

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Buharlı Temizlik Makinesi
Sipariş numarası: 1.092-104.0Kompakt tasarımıyla yeni SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi 4 bar püskürtme basıncı ile oldukça güçlüdür. Kesintisiz buhar kontrolü ve VapoHydro fonksiyonu deterjansız temizlik deneyimi sunar. Ayrıca SG 4/4 Buharlı Temizlik Makinesi bakterileri %99,99¹⁾ oranında öldürür, dezenfeksiyon sağlar!
Kazan kapasitesi (l)
2.4
Depo / Hazne Kapasitesi (l)
2
Buhar basıncı (Bar)
4
Isı çıkışı (W)
2300
Isınma süresi (dk)
9
Kazan sıcaklığı (°C)
145
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
8
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
475 x 320 x 275
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları