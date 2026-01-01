Buharlı elektrikli süpürge SGV 8/5 Classic | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Buhar basıncı (Bar)
8
Isı çıkışı (W)
3000
Isınma süresi (dk)
7
Kazan sıcaklığı (°C)
173
Sıcak su derecesi (°C)
70 - 173
Temiz su deposu (l)
5.6
Atık su deposu (l)
5
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 50
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
39
Ambalajlı ağırlık (kg)
50.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
640 x 495 x 965
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları