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    Buharlı elektrikli süpürge SGV 8/5 Classic | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with grey and yellow accents, featuring a hose and handle, on wheels for mobility.

    Buharlı elektrikli süpürge

    SGV 8/5 Classic

    Sipariş numarası: 1.092-019.0

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    Açma/kapama düğmesi; soğuk su/vakum modu; buhar/sıcak su/soğuk su/vakum modu.