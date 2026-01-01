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    Buharlı elektrikli süpürge SGV 8/5 | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with a grey and yellow design, featuring a hose and wheels for mobility.

    Buharlı elektrikli süpürge

    SGV 8/5

    Sipariş numarası: 1.092-010.0

    SGV 8/5 - 8 bar basınç ve 5-5 l temiz-kirli su tankı ile güçlü buhar ve aynı anda emiş özelliklerini bir arada sunmaktadır. Bu modelde ayrıca deterjan haznesi sayesinde deterjanla da temizlik imkanı sağlanmaktadır. Bu modelin bir diğer eşsiz özelliği ise emiş sisteminin kendi kendini hijyen sağlayan özelliğinin olmasıdır.
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    Açma/kapama düğmesi; soğuk su/vakum modu; eco!efficiency modu; buhar/sıcak su/soğuk su/vakum modu; soğuk durulama fonksiyonu; deterjan/vakum modu ve kendi kendini temizleme fonksiyonu.