Buharlı elektrikli süpürge SGV 8/5 | Kärcher

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Buharlı elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.092-010.0SGV 8/5 - 8 bar basınç ve 5-5 l temiz-kirli su tankı ile güçlü buhar ve aynı anda emiş özelliklerini bir arada sunmaktadır. Bu modelde ayrıca deterjan haznesi sayesinde deterjanla da temizlik imkanı sağlanmaktadır. Bu modelin bir diğer eşsiz özelliği ise emiş sisteminin kendi kendini hijyen sağlayan özelliğinin olmasıdır.
Buhar basıncı (Bar)
8
Isı çıkışı (W)
3000
Isınma süresi (dk)
7
Kazan sıcaklığı (°C)
173
Sıcak su derecesi (°C)
70 - 173
Temiz su deposu (l)
5.6
Atık su deposu (l)
5
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 50
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
40
Ambalajlı ağırlık (kg)
48
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
640 x 495 x 965
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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