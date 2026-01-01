Buharlı elektrikli süpürge SGV 8/5 | Kärcher

Eco!efficiency modu ile enerji tüketimi azaltılabilirken aynı zamanda sese duyarlı alanlarda ses seviyesinin de düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Tek tuşla tüm fonksiyonların aktif hale getirilmesi, basit ve hızlı bir şekilde işlemlerin başlamasını sağlar. SGV 8/5 - 8 bar basınç ve 5-5 temiz-kirli su tankı ile güçlü buhar ve aynı anda emiş özelliklerini bir arada sunmaktadır. Bu modelde ayrıca deterjan haznesi sayesinde deterjanla da temizlik imkanı sağlanmaktadır. Bu modelin bir diğer eşsiz özelliği ise emiş sisteminin kendi kendini hijyen sağlayan özelliğinin olmasıdır. Yeterli sayıdaki el ve zemin aparatları temizlenecek yüzeylere göre uygulamaların çeşitliliğini sağlar. El tutamağından su/buhar ve basınç ayarı yapılabilir.

Sürdürülebilir ve üstün temizlik performansı Özellikle yüksek buhar basıncı (8 bar), sıcak su sıcaklığı yaklaşık 70 °C ve mükemmel emiş gücü. En inatçı kirleri kolayca, hızlı, verimli bir şekilde ve kimyasal kullanmadan temizler. Uzun ömürlü, sağlam ve dolayısıyla çok ekonomik bir makine. Yedi çalışma moduna sahip EASY Operation döner anahtar Kendinden açıklamalı semboller sayesinde özellikle kullanıcı dostu. Zaman alıcı indüksiyona gerek yok. Eko verimlilik modu ve kendi kendini temizleme makinesi olan/olmayan buharlar/vakumlar. Açma/kapama düğmesi, soğuk su, deterjanla kullanım, durulama. Buhar/emme tabancalı buhar/emme hortumu Çeşitli fonksiyonları kontrol etmek için özellikle kullanıcı dostu döner ve basınç anahtarı. Üç kademeli buhar akış kontrolü, soğuk ve sıcak su çalışması ve eş zamanlı vakumlama sunar. Zaman tasarrufu sağlar: Çalışma sırasında mod ayarlanabilir. Temizleme işlemini yarıda kesmeye gerek yoktur. Kullanışlı ekran Çalışma durumu ekranda metin veya çubuk grafik olarak gösterilir. Bakım aralıkları hakkında servis bilgileri, örneğin “Kireç Çözme”. Pratik hata ekranı kullanıcıları anında bilgilendirir ve zaman kazandırır. Eko-verimlilik modu Düşük emiş gücü ile yüksek temizleme performansı. Düşük çalışma gürültüsü sayesinde gürültüye duyarlı alanlarda kullanım için uygundur. Bu, gece temizlik uygulamalarının da sorun olmadığı anlamına gelir. Üç kademeli buhar akış kontrolü Az kirlenme için hafif buhar (seviye I). Ortalama kirlenme için orta buhar (seviye II). İnatçı kirler için güçlü buhar (seviye III). Entegre aksesuar muhafaza Nozüller veya yuvarlak fırçalar gibi aksesuarlar her zaman elinizin altındadır. Tüm aksesuarlar nakliye sırasında temiz ve güvenli tutulur. Güç kablosu taşıma için ünitenin arkasında güvenli bir şekilde saklanır. Ürün teslimatına dahil geniş bir aksesuar yelpazesi 300 mm fırça şeritli ve silecek uçlu zemin nozülü. 150 mm fırça şeritli ve silecek uçlu el nozulu. Aralık başlığı, nokta jet başlığı, üçgen başlık ve üç farklı yuvarlak fırça. Ergonomik ve taşıması kolay Makineyi yüklerken, girintili tutamaklardan ve itme kolundan tutun. Uzun mesafelerde taşıma yaparken, makineyi itme kolundan tutarak arkanızda çekin. Büyük taşıma ruloları, merdivenlerden yukarı veya aşağı bile taşımayı kolaylaştırır.