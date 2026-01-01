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    Silici koruyucu ped şerit , 35 cm | Kärcher

    White, fluffy cleaning pad with a curved shape, featuring a small hole on one side, isolated on a white background.

    Silici koruyucu ped şerit , 35 cm

    Sipariş numarası: 3.345-134.0

    Ek ped yüzeyli, kısa tüylü, yüksek kaliteli liflerden yapılmış karışımlı kumaş.
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