Silici koruyucu ped şerit , 35 cm | Kärcher

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Sipariş numarası: 3.345-134.0Ek ped yüzeyli, kısa tüylü, yüksek kaliteli liflerden yapılmış karışımlı kumaş.
Çalışma Genişliği (cm)
35
Malzeme
100% PET
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık (kg)
0.1
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
0.1
Uzunluk (mm)
350
Paket boyutları (mm)
350 x 65 x 15
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları