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    Silindir fırça, Çok sert, Siyah, 638 mm | Kärcher

    Black cylindrical brush with dense bristles and a central hole, set against a white background.

    Silindir fırça, Çok sert, Siyah, 638 mm

    Sipariş numarası: 6.906-984.0

    Çok sert, aşırı derecede yapışkan kir ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. R 65'e uyar.
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