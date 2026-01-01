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    Silindir fırça, Çok yumuşak, Beyaz, 350 mm | Kärcher

    White cylindrical brush with dense bristles and a grey core, lying on a white background.

    Silindir fırça, Çok yumuşak, Beyaz, 350 mm

    Sipariş numarası: 4.037-036.0

    Silindir fırça, çok yumuşak, beyaz Uzunluk: 350 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizmasyla. Hassas zeminlerin temizliği ve cilalanması için. Tüyler: Poliamit, 0,3 mm kalınlık, 20 mm uzunluk.
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