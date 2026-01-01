Silindir fırça, Orta, Kırmızı, 350 mm | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.037-031.0Silindir fırça, orta-sert, kırmızı. Uzunluk: 350 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizmasyla. Normal kullanım için. Tüyler: Polipropilen, 0,4 mm kalınlık, 20 mm uzunluk.
Renk
Kırmızı
Uzunluk (mm)
350
Sertlik derecesi
Orta
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.8
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.