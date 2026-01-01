Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Silindir fırça, Orta, Kırmızı, 350 mm | Kärcher

    Red cylindrical brush with dense bristles, featuring a black core and black bristle accents, isolated on a white background.

    Silindir fırça, Orta, Kırmızı, 350 mm

    Sipariş numarası: 4.037-031.0

    Silindir fırça, orta-sert, kırmızı. Uzunluk: 350 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizmasyla. Normal kullanım için. Tüyler: Polipropilen, 0,4 mm kalınlık, 20 mm uzunluk.
    Teklif isteyin