Silindir fırça, Sert, Yeşil, 350 mm | Kärcher

Eskimeye dayanıklı yıldız çark mekanizmalı silindir fırça (sert yeşil), uzunluk 350mm. Ağır kirli zeminlerin temizliği ve genel temizlik için. Yalnızca hassas olmayan zeminler için uygundur. Tüyler: Silikon karbitli poliamit, 0,6 mm kalınlık, 20 mm uzunluk