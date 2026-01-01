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    Silindir fırça, Sert, Yeşil, 350 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush with dense bristles and black end caps, positioned horizontally on a white background.

    Silindir fırça, Sert, Yeşil, 350 mm

    Sipariş numarası: 4.037-038.0

    Silindir fırça, sert, yeşil. Uzunluk: 350 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizması. Çok topraklı zeminler ve temel temizlik için. Tüyler: Silikon karbitli poliamit, 0,6 mm kalınlık, 20 mm uzunluk
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