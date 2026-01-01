Silindir fırça, Sert, Yeşil, 638 mm | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-983.0Silindir fırça, sert, yeşil. Uzunluk: 638 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizması. Çok topraklı zeminler ve temel temizlik için. Tüyler: Silikon karbitli poliamit, 0,6 mm kalınlık, 20 mm uzunluk
Renk
Yeşil
Uzunluk (mm)
638
Sertlik derecesi
Sert
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.