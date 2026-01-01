Silindir fırça, Sert, Yeşil, 638 mm | Kärcher

Sipariş numarası : 6.906-983.0

Silindir fırça, sert, yeşil. Uzunluk: 638 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizması. Çok topraklı zeminler ve temel temizlik için. Tüyler: Silikon karbitli poliamit, 0,6 mm kalınlık, 20 mm uzunluk