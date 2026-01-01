Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 350 mm | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.037-037.0Silindir fırça, yüksek/düşük, orta-sert, turuncu Uzunluk: 350 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizmasyla. Ağır yapılı zeminlerin ve derin çatlakların temizliği için Tüyler: Poliamit, 0,6 mm kalınlık, 15-20 mm uzunluk.
Renk
Turuncu
Uzunluk (mm)
350
Fırça tipi
Yüksek / Düşük
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.