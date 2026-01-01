Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 350 mm | Kärcher

Eskimeye dayanıklı yıldız çark mekanizmalı ve çeşitli uzunluklarda tüylere sahip silindir fırça (yüksek-düşük, orta-sert, turuncu), uzunluk 350 mm. Ağır yapılı zeminlerin ve derin çatlakların temizliği için. Tüyler: Poliamit, 0,6 mm kalınlık, 15-20 mm uzunluk.