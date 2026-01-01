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    Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 400 mm | Kärcher

    Orange cylindrical brush with dense bristles, featuring a black central hub.

    Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 400 mm

    Sipariş numarası: 4.762-251.0

    Silindir fırça, yüksek/düşük, orta-sert, turuncu Uzunluk: 400 mm. Eskimeye dayanıklı yıldız teker mekanizmasyla. Ağır yapılı zeminlerin ve derin çatlakların temizliği için Tüyler: Poliamit, 0,6 mm kalınlık, 15-20 mm uzunluk.
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